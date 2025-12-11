Казахстан и Иран подписали девять документов

Помимо Совместного заявления, в присутствии глав государств Казахстана и Ирана состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:

Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по уголовным делам; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов; Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран; Программа культурного обмена между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2026–2028 годы; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции Республики Казахстан и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Организацией радиовещания и телевидения Исламской Республики Иран.

Ранее в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе, а также переговоры в расширенном составе.