Президенты Казахстана и Ирана провели переговоры в расширенном составе

Глава нашего государства выразил заинтересованность Казахстана в укреплении взаимодействия с Ираном как важным и надежным партнером в Каспийском регионе.

– За прошедшие более чем 33 года с момента установления дипломатических отношений наши страны достигли значительных успехов в межгосударственном сотрудничестве. Мы выстроили конструктивный политический диалог, наладили эффективную работу Межправительственной экономической комиссии и активно развиваем межпарламентские связи. Сформирована обширная договорно-правовая база, заключено более пятидесяти соглашений. Расширяется взаимодействие в рамках международных организаций. Все это является ярким свидетельством традиционной дружбы и партнерства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

По словам Масуда Пезешкиана, ирано-казахские отношения имеют глубокие исторические корни.

– Контакты между нашими странами берут начало со времен Великого Шелкового пути. И даже до обретения Казахстаном независимости наши связи не прерывались. Сотрудничество с Вашей страной имеет очень важное значение для нас. Налажено межправительственное, межведомственное взаимодействие. Наши позиции по многим международным и региональным вопросам совпадают. Мы тесно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества. Наша общая задача – усилить работу в этом направлении. На сегодняшний день двусторонний товарооборот увеличился на 40%. Это весьма хороший показатель. Ранее мы договорились довести объемы взаимной торговли до 3 млрд долларов. Мы будем прилагать все усилия для достижения этой цели. Прочной основой для расширения торгово-экономических связей является Соглашение о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, – отметил Президент Ирана.

Фото: Акорда

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

– Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

С начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций. Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области.

В свою очередь казахстанский бизнес также реализует ряд проектов на иранском рынке. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север – Юг и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран.

Фото: Акорда

За 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море. Кроме того, на переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.

Отдельное внимание главы государств уделили активизации культурно-гуманитарных связей.

– В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается вопрос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину исторических связей двух народов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы Дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.

Ранее в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что перспективы сотрудничества между двумя странами очень большие.