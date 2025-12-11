РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:58, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Ирана назвал перспективные сферы торгово-экономического партнерства с Казахстаном

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического партнерства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    п
    Фото: Акорда

    Он отметил, что эта встреча является не только символом многовековой дружбы между народами Ирана и Казахстана, но и ценным шагом в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества.

    – Частный сектор двух сторон уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах, – сказал Президент Ирана.

    Позже участники казахско-иранского бизнес-форума сделали совместное фото с главами государств.

    қазақ-иран бизнес форумы
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Иран договорились увеличить объем товарооборота.

    Казахстан Сотрудничество Иран Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
