РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Иран договорились увеличить объем товарооборота

    Иран является очень важным партнером Казахстана в сфере торговли и экономики, отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для СМИ по итогам переговоров с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    — В последние годы социально-экономический и научно-технический потенциал Ирана значительно растет. Мы считаем, что это результат вашего иранского руководства — упорного труда и взвешенной политики. Казахстан всегда радуется достижениям Ирана и желает вашей стране светлого будущего. Укрепление дружбы наших народов и приумножение достижений — наша общая цель. В нынешние неспокойные времена объединение усилий имеет особое значение, — отметил Президент.

    Глава государства подчеркнул, что сегодня отношения двух стран развиваются динамично.

    — Уверен, что по итогам вашего визита наши связи выйдут на новый уровень. Мы провели продуктивные переговоры как в узком, так и в расширенном составе. Обсудили приоритетные направления сотрудничества, которые придадут новый импульс нашим отношениям. Обе стороны подписали важные межправительственные документы. Иран является очень важным партнером Казахстана в торгово-экономической сфере. В этой связи мы уделили особое внимание увеличению объема взаимного товарооборота. За последние 10 месяцев товарооборот вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Мы договорились продолжать увеличивать этот показатель, и у нас есть все возможности для этого, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, по итогам сегодняшних переговоров Казахстан и Иран подписали девять документов.

    Теги:
    Казахстан Торговля Сотрудничество Иран Международные отношения
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают