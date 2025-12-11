Казахстан и Иран договорились увеличить объем товарооборота

— В последние годы социально-экономический и научно-технический потенциал Ирана значительно растет. Мы считаем, что это результат вашего иранского руководства — упорного труда и взвешенной политики. Казахстан всегда радуется достижениям Ирана и желает вашей стране светлого будущего. Укрепление дружбы наших народов и приумножение достижений — наша общая цель. В нынешние неспокойные времена объединение усилий имеет особое значение, — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня отношения двух стран развиваются динамично.

— Уверен, что по итогам вашего визита наши связи выйдут на новый уровень. Мы провели продуктивные переговоры как в узком, так и в расширенном составе. Обсудили приоритетные направления сотрудничества, которые придадут новый импульс нашим отношениям. Обе стороны подписали важные межправительственные документы. Иран является очень важным партнером Казахстана в торгово-экономической сфере. В этой связи мы уделили особое внимание увеличению объема взаимного товарооборота. За последние 10 месяцев товарооборот вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Мы договорились продолжать увеличивать этот показатель, и у нас есть все возможности для этого, — отметил Касым-Жомарт Токаев.