    11:07, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Порог минимальной достаточности на снятие пенсионных накоплений увеличат в Казахстане

    Единый накопительный пенсионный фонд объявил о повышении порогов минимальной достаточности с 2026 года при частичном снятии пенсионных накоплений в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ, передает агентство Kazinform.

    пенсионные накопления
    Фото: Kazinform

    Порог минимальной достаточности — это тот минимум, который должен остаться на пенсионном счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.

    ЕНПФ ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год обновляет пороги достаточности для желающих досрочно снять часть своих пенсионных накоплений или передать их часть в доверительное управления частным компаниям. 2026 год не стал исключением.

    — Пороги минимальной достаточности в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции, — сообщили в ЕНПФ.

    Таким образом, если в 2025 году 20-летний гражданин при частичном снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ должен был оставить на счете сумму не менее 3 260 000 тенге, то в 2026 году минимальная сумма, которую 20-летний гражданин должен оставить на счете в ЕНПФ, составит 3 720 000 тенге. Такое повышение в 10% коснется порогов минимальной достаточности для всех возрастов.

    Новые пороги минимальной достаточности на 2026 год выглядят так:

    20

    3 720 000

    40

    6 720 000

    21

    3 850 000

    41

    6 890 000

    22

    3 990 000

    42

    7 070 000

    23

    4 120 000

    43

    7 250 000

    24

    4 260 000

    44

    7 430 000

    25

    4 390 000

    45

    7 610 000

    26

    4 530 000

    46

    7 800 000

    27

    4 680 000

    47

    7 990 000

    28

    4 820 000

    48

    8 180 000

    29

    4 970 000

    49

    8 370 000

    30

    5 120 000

    50

    8 570 000

    31

    5 270 000

    51

    8 770 000

    32

    5 420 000

    52

    8 970 000

    33

    5 570 000

    53

    9 180 000

    34

    5 730 000

    54

    9 390 000

    35

    5 890 000

    55

    9 600 000

    36

    6 050 000

    56

    9 810 000

    37

    6 220 000

    57

    10 030 000

    38

    6 380 000

    58

    10 250 000

    39

    6 550 000

    59

    10 480 000

    -

    -

    60-62

    10 700 000
