Порог минимальной достаточности на снятие пенсионных накоплений увеличат в Казахстане
Единый накопительный пенсионный фонд объявил о повышении порогов минимальной достаточности с 2026 года при частичном снятии пенсионных накоплений в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ, передает агентство Kazinform.
Порог минимальной достаточности — это тот минимум, который должен остаться на пенсионном счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
ЕНПФ ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год обновляет пороги достаточности для желающих досрочно снять часть своих пенсионных накоплений или передать их часть в доверительное управления частным компаниям. 2026 год не стал исключением.
— Пороги минимальной достаточности в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции, — сообщили в ЕНПФ.
Таким образом, если в 2025 году 20-летний гражданин при частичном снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ должен был оставить на счете сумму не менее 3 260 000 тенге, то в 2026 году минимальная сумма, которую 20-летний гражданин должен оставить на счете в ЕНПФ, составит 3 720 000 тенге. Такое повышение в 10% коснется порогов минимальной достаточности для всех возрастов.
Новые пороги минимальной достаточности на 2026 год выглядят так:
|
20
|
3 720 000
|
40
|
6 720 000
|
21
|
3 850 000
|
41
|
6 890 000
|
22
|
3 990 000
|
42
|
7 070 000
|
23
|
4 120 000
|
43
|
7 250 000
|
24
|
4 260 000
|
44
|
7 430 000
|
25
|
4 390 000
|
45
|
7 610 000
|
26
|
4 530 000
|
46
|
7 800 000
|
27
|
4 680 000
|
47
|
7 990 000
|
28
|
4 820 000
|
48
|
8 180 000
|
29
|
4 970 000
|
49
|
8 370 000
|
30
|
5 120 000
|
50
|
8 570 000
|
31
|
5 270 000
|
51
|
8 770 000
|
32
|
5 420 000
|
52
|
8 970 000
|
33
|
5 570 000
|
53
|
9 180 000
|
34
|
5 730 000
|
54
|
9 390 000
|
35
|
5 890 000
|
55
|
9 600 000
|
36
|
6 050 000
|
56
|
9 810 000
|
37
|
6 220 000
|
57
|
10 030 000
|
38
|
6 380 000
|
58
|
10 250 000
|
39
|
6 550 000
|
59
|
10 480 000
|
-
|
-
|
60-62
|
10 700 000