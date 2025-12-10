Порог минимальной достаточности на снятие пенсионных накоплений увеличат в Казахстане

Порог минимальной достаточности — это тот минимум, который должен остаться на пенсионном счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.

ЕНПФ ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год обновляет пороги достаточности для желающих досрочно снять часть своих пенсионных накоплений или передать их часть в доверительное управления частным компаниям. 2026 год не стал исключением.

— Пороги минимальной достаточности в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции, — сообщили в ЕНПФ.

Таким образом, если в 2025 году 20-летний гражданин при частичном снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ должен был оставить на счете сумму не менее 3 260 000 тенге, то в 2026 году минимальная сумма, которую 20-летний гражданин должен оставить на счете в ЕНПФ, составит 3 720 000 тенге. Такое повышение в 10% коснется порогов минимальной достаточности для всех возрастов.

Новые пороги минимальной достаточности на 2026 год выглядят так: