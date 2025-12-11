Иранская делегация привезла копии ценных рукописей, связанных с историей Казахстана
В Казахстане будет построен историко-культурный комплекс, посвященный аль-Фараби. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время расширенных переговоров с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Большое значение имеет и культурно-гуманитарное сотрудничество. В иранских архивах хранится множество артефактов, связанных с историей Казахстана. Наши ученые приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве на казахстанской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Кроме того, сегодня иранская делегация привезла копии ряда ценных древних рукописей, относящихся к истории Казахстана. Выражаю вам глубокую признательность за этот жест. Он подтверждает глубину исторических связей наших народов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что перспективы сотрудничества между Казахстаном и Ираном очень большие.
Ранее в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе.