Иранская делегация привезла копии ценных рукописей, связанных с историей Казахстана

— Большое значение имеет и культурно-гуманитарное сотрудничество. В иранских архивах хранится множество артефактов, связанных с историей Казахстана. Наши ученые приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве на казахстанской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Кроме того, сегодня иранская делегация привезла копии ряда ценных древних рукописей, относящихся к истории Казахстана. Выражаю вам глубокую признательность за этот жест. Он подтверждает глубину исторических связей наших народов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что перспективы сотрудничества между Казахстаном и Ираном очень большие.

Ранее в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе.