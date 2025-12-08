Обладатель «Грэмми» Иманбек награжден орденом «Құрмет»

Аида Балаева сообщила, что Указом Главы государства, ко Дню Республики были награждены работники разных сфер, внесшие значительный вклад в развитие различных отраслей экономики и общественной жизни страны. Некоторые из них не смогли получить награды вовремя, поскольку находились за пределами Казахстана.

Фото: Aida Balayeva /facebook

— Сегодня для меня было большой честью наградить наших соотечественников. Орденом «Құрмет» были отмечены экс-руководитель департамента реализации инициатив Съезда Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Карлыгаш Калилаханова и первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми» Иманбек Зейкенов. Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» был удостоен актер Еркебулан Токтар. Поздравляю и благодарю за самоотверженный и нужный труд! — написала Аида Балаева.

Фото: Aida Balayeva /facebook

Напомним, ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми» в марте 2021 года. Позже в мае 2021 года Иманбек получил награду Billboard Awards.

В сентябре 2025 года стало известно, что Иманбек вновь был номинирован на премию «Грэмми».