РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обладатель «Грэмми» Иманбек награжден орденом «Құрмет»

    Заместитель Премьер-министра-министр культуры и информации РК Аида Балаева на странице в Facebook сообщила о награждении работники разных сфер ко Дню Республики, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: Aida Balayeva /facebook

    Аида Балаева сообщила, что Указом Главы государства, ко Дню Республики были награждены работники разных сфер, внесшие значительный вклад в развитие различных отраслей экономики и общественной жизни страны. Некоторые из них не смогли получить награды вовремя, поскольку находились за пределами Казахстана.

    р
    Фото: Aida Balayeva /facebook

    — Сегодня для меня было большой честью наградить наших соотечественников. Орденом «Құрмет» были отмечены экс-руководитель департамента реализации инициатив Съезда Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Карлыгаш Калилаханова и первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми» Иманбек Зейкенов. Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» был удостоен актер Еркебулан Токтар. Поздравляю и благодарю за самоотверженный и нужный труд! — написала Аида Балаева.

    р
    Фото: Aida Balayeva /facebook

    Напомним, ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми» в марте 2021 года. Позже в мае 2021 года Иманбек получил награду Billboard Awards.

    В сентябре 2025 года стало известно, что Иманбек вновь был номинирован на премию «Грэмми».

    Теги:
    Культура Аида Балаева Минкультуры и информации Награда Музыка
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают