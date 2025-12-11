Казахстан и Иран вступают в качественно новый этап сотрудничества — Касым-Жомарт Токаев

— В Казахстане последовательно реализуются меры по развитию цифровой экономики и внедрению технологий искусственного интеллекта. Мы поставили перед собой амбициозную цель — стать ведущей цифровой страной в регионе в течение ближайших трех лет. Подтверждением наших намерений стало учреждение первого в регионе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. В этом году в Казахстане был запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер, а также открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Кроме того, мы уделяем особое внимание благоустройству города Алатау, которому моим Указом присвоен статус города опережающего развития. Данный проект нацелен на развитие криптоиндустрии, инноваций и технологического бизнеса. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с иранскими компаниями в этих направлениях, — сказал он.

По словам Касым-Жомарт Токаева, Казахстан и Иран вступают в качественно новый этап сотрудничества. Стороны создают прочный фундамент для расширения экономического партнерства в сферах торговли, инвестиций, логистики и технологий.

В завершение Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сегодняшний Форум станет важным шагом в дальнейшем укреплении отношений между странами.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что объем грузоперевозок по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран может увеличиться вдвое к 2030 году.