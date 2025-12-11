Принять межгосударственную программу для сохранения водных ресурсов Каспия предложил Президент Казахстана

Глава государства отметил, что для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер.

— Сегодня судьба Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Как вы знаете, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем. В этой связи для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах, — отметил Президент Казахстана.