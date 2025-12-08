РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:45, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в Астане

    В столице усилена уборка снега из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в Астане
    Фото: акимат Астаны

    По данным синоптиков, ночью 8 декабря высота снежного покрова достигла двух сантиметров. С утра в городе ведется бесперебойная уборка улиц.

    Как сообщили в акимате столицы, на расчистку снега в шести районах задействованы около трех тысяч дорожных рабочих и более тысячи единиц специальной техники.

    Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого техника направляется на участки со средней интенсивностью движения - во дворы, на площади, тротуары и остановки.

    Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

    Ранее РГП «Казгидромет» предупредил о резком ухудшении погоды в регионах. В частности, в Акмолинской области 9–10 декабря ожидается понижение температуры от –22…–27°, местами до –30° мороза.

    Мы также сообщали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 8 декабря.

    Теги:
    Астана Акимат Видео Снег ЖКХ
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают