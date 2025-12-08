Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в Астане
В столице усилена уборка снега из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным синоптиков, ночью 8 декабря высота снежного покрова достигла двух сантиметров. С утра в городе ведется бесперебойная уборка улиц.
Как сообщили в акимате столицы, на расчистку снега в шести районах задействованы около трех тысяч дорожных рабочих и более тысячи единиц специальной техники.
В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого техника направляется на участки со средней интенсивностью движения - во дворы, на площади, тротуары и остановки.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.
Ранее РГП «Казгидромет» предупредил о резком ухудшении погоды в регионах. В частности, в Акмолинской области 9–10 декабря ожидается понижение температуры от –22…–27°, местами до –30° мороза.
