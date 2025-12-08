08:45, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 8 декабря
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным нацкомпании, 8 декабря 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.
Актюбинская область:
- на участке автодороги республиканского значения «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 0-234, участок п.Карабутак — граница Костанайской области.
Костанайская область:
- на участке автодороги республиканского значения «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-310, участок граница Актюбинской области — село Адаевка.
Кызылординская область:
- на участке автодороги республиканского значения «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1474-1806, участок п. Айтеке би — город Кызылорда.
Ограничение движения
Кроме того, на следующих дорогах все еще действует ограничение движения.
Акмолинская область:
- на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-231 введено изменение скоростного режима с 110 км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорта.
Карагандинская область:
- на участке автодороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до города Темиртау) введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.
Павлодарская область:
- на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.
Северо-Казахстанская область:
- на автороге «Тимирязево — Сарыколь — граница области» км. 0-30, участок граница Костанайской области — село Тимирязево введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.
Восточно-Казахстанская область:
- на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
Отметим, в большинстве регионов Казахстана ожидаются туман, гололед, дождь и снег.