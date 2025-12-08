Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

По данным «Казгидромета», в Астане синоптики прогнозируют снег, метель и гололед.

На западе, юге и в центре области Абай ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области и в Актобе днем возможен гололед.

В горных районах Алматинской области вечером прогнозируется сильный снег. Утром и днем в горных районах — гололед. На севере, юге и в горных районах области возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на востоке региона порывы ветра составят 15–20 м/с. В Алматы временами ожидается туман.

На севере и востоке Атырауской области возможен туман.

На севере, юге и в центре Восточно-Казахстанской области также прогнозируется туман.

В горных районах Жамбылской области ночью ожидается сильный снег, днем в горных районах — сильный дождь и снег. Ночью в горных районах возможна низовая метель. На юге и в горных районах — гололед, временами туман. Ветер юго-западный, в горных районах скорость ветра достигнет 15–20 м/с. В Таразе временами возможны гололёд и туман.

На западе, севере и юге Западно-Казахстанской области, а также в Уральске прогнозируются туман и гололед.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, востоке и юге области возможен туман. В Караганде также ожидается гололед.

На севере, юге и в центре Кызылординской области, а также в Кызылорде возможны гололед и туман.

На западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области прогнозируются туман и гололед. Ветер восточный, на северо-западе области — порывы 15–20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

В Павлодарской области, а также в Павлодаре возможны снег, метель и гололед. Ветер северо-восточный; на западе и севере области — порывы 15–20 м/с.

На юге и в горных районах Туркестанской области днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере и в горных районах — гололед. На севере, юге, в центре и горных районах области также возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скорость ветра утром и днем в горных районах составит 15–20 м/с. В Шымкенте днем прогнозируются сильные осадки, преимущественно дождь, временами туман. В Туркестане также возможен туман.

На севере, востоке и в центре области Улытау прогнозируются снег, низовая метель, гололед и туман. В Жезказгане ночью и утром возможен гололед, временами туман.