РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:50, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

    В понедельник, 8 декабря, в большинстве регионов Казахстана ожидаются туман, гололед, дождь и снег, передает Kazinform.

    Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана
    Фото: Pexels

    По данным «Казгидромета», в Астане синоптики прогнозируют снег, метель и гололед.

    На западе, юге и в центре области Абай ожидается туман.

    На севере, востоке Актюбинской области и в Актобе днем возможен гололед.

    В горных районах Алматинской области вечером прогнозируется сильный снег. Утром и днем в горных районах — гололед. На севере, юге и в горных районах области возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на востоке региона порывы ветра составят 15–20 м/с. В Алматы временами ожидается туман.

    На севере и востоке Атырауской области возможен туман.

    На севере, юге и в центре Восточно-Казахстанской области также прогнозируется туман.

    В горных районах Жамбылской области ночью ожидается сильный снег, днем в горных районах — сильный дождь и снег. Ночью в горных районах возможна низовая метель. На юге и в горных районах — гололед, временами туман. Ветер юго-западный, в горных районах скорость ветра достигнет 15–20 м/с. В Таразе временами возможны гололёд и туман.

    На западе, севере и юге Западно-Казахстанской области, а также в Уральске прогнозируются туман и гололед.

    В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, востоке и юге области возможен туман. В Караганде также ожидается гололед.

    На севере, юге и в центре Кызылординской области, а также в Кызылорде возможны гололед и туман.

    На западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области прогнозируются туман и гололед. Ветер восточный, на северо-западе области — порывы 15–20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

    В Павлодарской области, а также в Павлодаре возможны снег, метель и гололед. Ветер северо-восточный; на западе и севере области — порывы 15–20 м/с.

    На юге и в горных районах Туркестанской области днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере и в горных районах — гололед. На севере, юге, в центре и горных районах области также возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скорость ветра утром и днем в горных районах составит 15–20 м/с. В Шымкенте днем прогнозируются сильные осадки, преимущественно дождь, временами туман. В Туркестане также возможен туман.

    На севере, востоке и в центре области Улытау прогнозируются снег, низовая метель, гололед и туман. В Жезказгане ночью и утром возможен гололед, временами туман.

    Теги:
    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают