Казахстанцам запретили использовать пенсионные излишки на пластические операции

После того, как на платформе enpf-otbasy.kz перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы стали массово выбирать новую цель — реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков.

В Отбасы банке увидели аномальный рост количества таких заявок. Ранее в банке рассматривали в среднем 16 обращений граждан по использованию пенсионных излишков для оплаты пластических операций. В сентябре, когда остановился прием заявок на стоматологию, их количество выросло до 123, в октябре — до 1 844, а в ноябре — до 3 878 заявок.

За первые восемь дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2 093 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня.

Сумма заявок в декабре составила 1,8 млрд тенге.

— Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан — обязанность Отбасы банка. Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к пластическим операциям, то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить прием заявок по этой цели. Отбасы банк всегда действует открыто и в интересах клиентов. Это наша принципиальная позиция и проявление социальной ответственности. Средства в ЕНПФ — это будущая пенсия граждан. Да, казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Под этим предлогом сейчас все чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для Отбасы банка важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения, — отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Прием заявок по использованию ЕПВ на цель «Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков» прекратится на портале enpf-otbasy.kz с 12 декабря 2025 года.

Сейчас в работе находится 6 294 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Все они будут рассмотрены в установленном порядке.

Также у граждан сохраняется возможность направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные, дорогостоящие виды лечения, которые не всегда доступны и часто требуют высоких затрат. К таким медицинским услугам относятся:

лечение орфанных (редких) заболеваний;

радионуклидная и радиойодтерапия;

радиохирургическое лечение;

протонная терапия.

Кроме этого, пенсионные излишки можно направлять на улучшение жилищных условий — покупать жилье, погашать частично или полностью ипотеку в казахстанских банках, пополнять депозит в Отбасы банке для дальнейшей покупки дома или квартиры.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат порог минимальной достаточности на снятие пенсионных накоплений.