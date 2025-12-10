Казахстан перенаправит нефть из Кашагана в Китай после атак на КТК

В ведомстве сообщили, что атаки на морской терминал КТК не привели к полной остановке экспорта. Отгрузка продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением мер безопасности.

— В настоящее время Министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики, — отметили в Минэнерго.

Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительства Казахстана взяло ситуацию на особый контроль.

В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест.

После этого инцидент обсудили министры иностранных дел Казахстана и Украины на встрече в Вене.