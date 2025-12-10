РУ
    Казахстан перенаправит нефть из Кашагана в Китай после атак на КТК

    Министерство энергетики Казахстана решило пересмотреть маршруты экспорта нефти из месторождения Кашаган после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Часть объемов направят в Китай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    115 млн тонн нефти добыто с момента начала запуска месторождения Кашаган
    Фото: kbv.kz

    В ведомстве сообщили, что атаки на морской терминал КТК не привели к полной остановке экспорта. Отгрузка продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением мер безопасности.

    — В настоящее время Министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики, — отметили в Минэнерго.

    Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительства Казахстана взяло ситуацию на особый контроль. 

    В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест. 

    После этого инцидент обсудили министры иностранных дел Казахстана и Украины на встрече в Вене. 

