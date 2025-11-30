РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:08, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на КТК в Новороссийске

    В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали очередную атаку на Каспийский трубопроводный консорциум, передает агентство Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.

    — Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права. Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

    Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, — говорится в заявлении МИДа.

    Ранее сообщалось, что 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта г. Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. Произошедшая ситуация была взята на особый контроль Правительства Республики Казахстан.

     

     

