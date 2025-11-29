Ситуация на КТК находится на особом контроле Правительства Казахстана — Минэнерго

— В связи с чрезвычайным происшествием в акватории порта Новороссийск Министерство энергетики сообщает следующее. 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта г. Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ, — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Также отметили, что Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан.