Еще одна атака на КТК: разрушено причальное устройство

Инцидент произошел 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. По предписанию капитана морского порта Новороссийск погрузочные и другие операции остановили, танкеры вывели за пределы акватории терминала. Пострадавших среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет

— В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло, — отметили в пресс-службе КТК.

Сейчас специалисты отбирают пробы морской воды, проводят экологический мониторинг и работают в рамках плана локализации аварийных разливов нефти.

— Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА.

В КТК отметили, что это уже третий инцидент с повреждением объектов консорциума. Ранее подверглась атаке нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская».

Напомним, 25 ноября повредили офис морского терминала КТК под Новороссийском.

Также, 24 сентября 2025 года на центр города Новороссийска совершили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Тогда пострадали два человека. При этом в Министерстве энергетики РК тогда сообщили, что прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода осуществлялся без ограничений.