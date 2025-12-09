РУ
    Повреждение КТК беспилотниками: глава МИД РК обсудил ситуацию с Украиной

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев затронул вопрос атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума с украинской стороной во время Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)
    Фото: cpc-online.ru

    Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров во время брифинга в ведомстве.

    – Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время поездки в Вену в рамках СМИД ОБСЕ провел встречу на ногах со своим украинским коллегой. К сожалению, меня не было на этой встрече, но я находился рядом, и я уверен, что этот вопрос по КТК обязательно обсуждался. Дальше мы этот вопрос комментировать не будем, с украинской стороны поддерживаем связь, будем продолжать работу по его закрытым дипломатичным каналам, – отметил он.

    Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта г. Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. 

    Произошедшая ситуация была взята на особый контроль Правительства Республики Казахстан.

    30 ноября МИД РК выразил протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. 

