Часть школ переведена на онлайн-обучение из-за мороза в Костанайской области

В Мендыкаринском районе утром 10 декабря температура воздуха опустилась до –28…–30° при слабом ветре до 2 м/с. В связи с этим для учащихся 1 смены с КПП по 9 классы школ БШГ им. А. Чутаева, БШГ им. Г. Жумабаева, Первомайской ООШ, Борковской ОСШ, Ивановской НШ, Степановской ООШ, Тенизовской ОСШ, Джангильдинской ООШ, Краснопресненской ООШ, Введенской ООШ, Алешинской ОСШ, Михайловской ООШ, Архиповской ООШ, Ломоносовской ООШ, Лесной ОСШ, Буденновской ООШ занятия переведены на дистанционный формат. При температуре –30° на онлайн-обучение переведены учащиеся 1 смены с КПП по 11 классы Каменскуральской и Сосновской ООШ.

В Наурзумском районе дистанционно обучаются ученики 1 смены КПП и 1–4 классов Жамбылской и Докучаевской школ при температуре –25° и ветре. Остальные восемь школ района работают в штатном режиме.

Также в онлайн-формате учатся школьники 1-9 классов Павлодара и Астаны.