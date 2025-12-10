Учеников первой смены перевели на дистанционку в Астане из-за непогоды

- В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, - сообщили в столичном управлении образования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах.

Напомним, сегодня в Астане были зафиксированы 10-балльные пробки. Причиной столь высокой загруженности на дорогах стал снегопад и непогода.