19:07, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Учеников первой смены перевели на дистанционку в Астане из-за непогоды
На удаленку из-за непогоды уйдут школьники с нулевых по 9 классы, передает агентство Kazinform.
- В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, - сообщили в столичном управлении образования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах.
Напомним, сегодня в Астане были зафиксированы 10-балльные пробки. Причиной столь высокой загруженности на дорогах стал снегопад и непогода.