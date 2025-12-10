РУ
    19:07, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Учеников первой смены перевели на дистанционку в Астане из-за непогоды

    На удаленку из-за непогоды уйдут школьники с нулевых по 9 классы, передает агентство Kazinform. 

    метель, снег, погода, люди, ауа райы, қар, боран, адамдар
    Фото: Kazinform

    - В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, - сообщили в столичном управлении образования.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах.

    Напомним, сегодня в Астане были зафиксированы 10-балльные пробки. Причиной столь высокой загруженности на дорогах стал снегопад и непогода.

    Теги:
    Образование Астана Дистанционное обучение Непогода школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
