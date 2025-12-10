В Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах

Дорожные службы сообщают о закрытии сразу нескольких направлений для разных видов транспорта.

В Восточно-Казахстанской области с 17:30 закрыт участок автодороги областного значения «Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха» (с 87 по 72 км) — движение для всех видов транспорта запрещено. По данным ТОО «ОблШыгысЖол», причиной стали порывистый ветер и метель.

С 19:00 вводятся дополнительные ограничения и на республиканских трассах.

ВКО филиал ТОО «КАЖсервис» информирует, что движение грузового транспорта с прицепами и полуприцепами запрещено на участках:

«Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ», 1104–1191 км, от п. Глубокое до Шемонаихи;

«Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ», 15–105 км, от Белоусовки до Риддера;

«Усть-Каменогорск – Семей», 10–103 км, от Герасимовки до границы области Абай.

Открытие движения на всех указанных участках предусмотрено 10 декабря в 06:00.

Область Абай также объявила ограничение.

С 19:00 закрыт для грузового и общественного транспорта отрезок автодороги «Усть-Каменогорск – Семей», 103–198 километры. Прогнозируемое время открытия — 10 декабря в 06:00.

Дополнительную информацию жители могут получить круглосуточно по номеру 1403.

В соседней Павлодарской области с 20:00 ограничено движение:

на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», 200–254 км (граница Акмолинской области – п. Шидерты).

на участке автодороги «Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты» км. 1135-1206, (уч. гр.Карагандинской обл. – п.Шидерты).

Открытие ожидается 10 декабря в 08:00.

Кроме того, по информации АО «НК КазАвтоЖол», с 20:00 в Акмолинской области из-за понижения температуры до –30°С введено ограничение движения для дизельного и общественного транспорта по всем направлениям региона.

Также вводятся ограничения в Северо-Казахстанской области:

на участке автодороги «Астана – Кокшетау (с обходом) –Петропавловск – гр.РФ (п/п Жана жол)» км 341-367 (от гр. Акмолинской области до с.Келлеровка);

на участке автодороги «Границы РФ (на Екатеринбург) – Алматы, через Костанай, Астану, Караганду» км 834-856 (от с.Чистополье до гр.Акмолинской области);

на участке автодороги «Жезказган – Петропавловск» км 595-671 (от гр.Акмолинской области до с.Токсан би);

на участке автодороги «Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (п/п Бидайык)» км 50-85 (от гр.Акмолинской области до с.Чкалово);

на участке автодороги «Кокшетау – Рузаевка» км 61-91 (от гр.Акмолинской области до с.Саумалколь).

В Костанайской области:

на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган» 8-232, (уч. г. Тобыл – гр. Акмолинской обл.).

В Карагандинской области:

на участке автодороги «Астана – Караганда (с обходом) – Алматы», км. 92-164 (уч. от гр. Акмолинской обл. – до ПВП Темиртау);

на участке автодороги «Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау», км. 51-101 (уч. от гр. Акмолинской обл. – до п.Нура);

на участке автодороги «Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты» км. 970-1135, (уч. г.Караганда – гр.Павлодарской обл.).

Ориентировочное время открытия дороги - 10 декабря в 08:00.

Ранее движение транспорта возобновили на трассах в трех регионах Казахстана.