14:46, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение транспорта возобновили на трассах в трех регионах Казахстана
Об открытии движения на трассах в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
9 декабря 2025 года в 12:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:
Акмолинская область:
- на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 36-200 (уч. с. Софиевка — гр.Павлодарской обл.)
Павлодарская область:
- на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 0-231 (уч. п.Калкаман — гр.Карагандинской обл.)
- на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 256-431 (уч. п.Шидерты. — п.Атамекен);
Карагандинская область:
- на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 231-324 (уч. гр.Павлодарской обл. — п.Ботакара).
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.
Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.