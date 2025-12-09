Движение транспорта возобновили на трассах в трех регионах Казахстана

9 декабря 2025 года в 12:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область:

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 36-200 (уч. с. Софиевка — гр.Павлодарской обл.)

Павлодарская область:

на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 0-231 (уч. п.Калкаман — гр.Карагандинской обл.)

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 256-431 (уч. п.Шидерты. — п.Атамекен);

Карагандинская область:

на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 231-324 (уч. гр.Павлодарской обл. — п.Ботакара).

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.