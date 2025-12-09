РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:46, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта возобновили на трассах в трех регионах Казахстана

    Об открытии движения на трассах в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 7 декабря
    Фото: КазАвтоЖол

    9 декабря 2025 года в 12:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Акмолинская область:

    • на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 36-200 (уч. с. Софиевка — гр.Павлодарской обл.)

    Павлодарская область:

    • на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 0-231 (уч. п.Калкаман — гр.Карагандинской обл.)
    • на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 256-431 (уч. п.Шидерты. — п.Атамекен);

    Карагандинская область:

    • на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 231-324 (уч. гр.Павлодарской обл. — п.Ботакара).

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Трассы Транспорт Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
