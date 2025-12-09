Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 9 декабря

По данным нацкомпании, 9 декабря 2025 года в 06:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Кызылординская область:

автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км 1240-1362, уч. граница Актюбинской области — город Аральск.

Актюбинская область:

автодорога «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776-1240, уч. АЗС Эко Ойл — граница Кызылординской области.

Акмолинская область:

а/д «Астана — Караганда — Алматы» км. 30-92, уч. п.Жибек жолы-гр.Карагандинской области.

Карагандинская область:

автодорога «Астана — Караганда — Алматы» км. 92-164, уч. граница Акмолинской области — терминал Темиртау.

Алматинская область:

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Караганда — Алматы» км 2295-2436, уч. с. Каншенгел — с. Аксай.

Ограничение движения

Кроме того, на следующих дорогах введено ограничение движения.

Алматинская область:

09 декабря 2025 года в 06:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограниченная видимость) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 25–67 (ПВП — город Конаев).

Ориентировочное время открытия — 09 декабря 2025 года в 11:00 часов.

Павлодарская область:

9 декабря 2025 года в 07:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 0-231, участок поселок Калакаман — граница Карагандинской области;

«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр.РФ» км. 200-431, участок граница Акмолинской области — поселок Атамекен;

«Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1135-1206, участок поселок Шидерты — граница Карагандинской области.

Ориентировочное время открытия дороги — 09 декабря 2025 года в 15:00.

Акмолинская область:

на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-231 введено изменение скоростного режима с 110 км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорта;

«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр.РФ» км. 36-200, уч. с. Софиевка — гр.Павлодарской области.

Карагандинская область:

на участке автодороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до города Темиртау) введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч;

«Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл. — п.Ботакара;

«Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1067-1135, уч. п.Молодежный — гр.Павлодарской обл.

Ориентировочное время открытия дороги — 09 декабря 2025 года в 15:00.

Отметим, в большинстве регионов Казахстана ожидаются туман, гололед, дождь и снег.