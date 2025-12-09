В Астане зафиксированы 10-балльные пробки

Серьезные заторы наблюдаются на улицах Сарайшык, Кабанбай Батыра, Туран, Сыганак и других ключевых магистралях города.

Причиной столь высокой загруженности на дорогах стал снегопад и непогода. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет» на ближайшие дни, в Астане ожидается преимущественно спокойная, морозная погода.

По данным синоптиков:

10 декабря - переменная облачность, без осадков. Ветер северный: ночью 9–14 м/с, днем 3–8 м/с. Температура воздуха ночью −24…−26°, днем −18…−20°.

11 декабря - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с. Температура ночью −22…−24°, днем −10…−12°.

12 декабря - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9–14 м/с. Температура ночью −10…−12°, днем −5…−7°.

Аналогичную ситуацию с заторами на дорогах жители столицы ощутили в начале ноября.