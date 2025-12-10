На «дистанционку» отправили школьников 10 декабря в Павлодаре

Речь идет об учащихся первой смены. Помимо учеников 1-9 классов отмена касается и предшкольных групп. Причиной называют неблагоприятные погодные условия.

Таким же сообщением обрадовали школьников и в отделе образования Экибастуза. На дистанционный формат обучения также перевели детей с 1 по 9 классы.

Стоит отметить, по данным «Казгидромет» в Павлодарской области 10 декабря ожидается погода в пределах -20… -25 мороза, на западе региона до -28 с дальнейшим понижением.

Вместе с тем, с 20:00 на территории Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для дизельного и общественного транспорта на трассе Астана – Павлодара, на участке от поселка Шидерты до границы Акмолинской области. Открыть дорогу намерены в 8 утра 10 декабря.

Напомним, 9 декабря ученики первой смены отправились в школу, а вот для второй смены с 1 по 4 классы ввели дистанционное обучение.

Уже также стало известно, что 10 декабря обучение онлайн пройдет у учеников с 0 по 9 класса в Астане.