РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    На «дистанционку» отправили школьников 10 декабря в Павлодаре

    По информации управления образования Павлодарской области, обучение переводят в онлайн-режим для учеников с 1 по 9 классы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение
    Фото: Pixabay

    Речь идет об учащихся первой смены. Помимо учеников 1-9 классов отмена касается и предшкольных групп. Причиной называют неблагоприятные погодные условия. 
    Таким же сообщением обрадовали школьников и в отделе образования Экибастуза. На дистанционный формат обучения также перевели детей с 1 по 9 классы.

    Стоит отметить, по данным «Казгидромет» в Павлодарской области 10 декабря ожидается погода в пределах -20… -25 мороза, на западе региона до -28 с дальнейшим понижением. 

    Вместе с тем, с 20:00 на территории Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для дизельного и общественного транспорта на трассе Астана – Павлодара, на участке от поселка Шидерты до границы Акмолинской области. Открыть дорогу намерены в 8 утра 10 декабря. 

    Напомним, 9 декабря ученики первой смены отправились в школу, а вот для второй смены с 1 по 4 классы ввели дистанционное обучение

    Уже также стало известно, что 10 декабря обучение онлайн пройдет у учеников с 0 по 9 класса в Астане. 

    Теги:
    Образование Дистанционное обучение Непогода Павлодарская область школа
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают