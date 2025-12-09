РУ
    13:49, 09 Декабрь 2025

    Уроки в онлайн-режим перевели школьникам в Павлодаре

    Отмена занятий коснулась учеников с 1 по 4 классы, а также предшкольных групп, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото:pixabay

    По информации отдела образования Павлодара, уроки в дистанционный формат перевели для учеников второй смены. Причины в неблагоприятных погодных условиях. Температура воздуха -15, ветер северо-восточный 8-14 м/с. Такая же ситуация и в Аксу.

    Стоит отметить, уроки первой смены сегодня в Павлодаре прошли в обычном формате. Меж тем, ситуация на трассах стабильная.

    — 9 декабря с 12:00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта, — проинформировали в ДЧС Павлодарской области.

    Напомним, в Северо-Казахстанской области 108 классов перевели на онлайн-обучение из-за ОРВИ. 

    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
