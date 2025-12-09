РУ
    09:30, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    108 классов обучаются онлайн из-за ОРВИ в СКО

    В Северо-Казахстанской области число школьников, заболевших ОРВИ постепенно сокращается. Тем не менее в 30 школах обучение по-прежнему проводится в онлайн-формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По данным пресс-службы управления образования СКО, по сравнению с предыдущими тремя днями количество заболевших учеников уменьшилось примерно на 600 человек. В настоящее время в 30 школах болеют 579 детей. Поскольку более 30% учеников отсутствуют в школе, 108 классов, в которых обучаются 809 учеников, переведены на дистанционное обучение.

    В настоящий момент полностью на онлайн-формат переведены средние школы Аксу района Шал акына, Власовская средняя школа, а также Киялинская средняя школа имени А. Хименко Аккайынского района.

    Из 27 школ, которые частично переведены на дистанционное обучение, одиннадцать расположены в Петропавловске.

    Кроме того, в Аккайынском районе переведены на онлайн-обучение две школы, в районах М. Жумабаев, Тимирязевском и Жамбылском — четыре школы, а в Тайыншинском и Уалихановском районах — по одной школе.

    Чтобы снизить распространение инфекционных вирусных заболеваний, образовательные учреждения региона внедрили систему «один класс — один кабинет». Также введено обязательное ношение масок.

    Ранее мы сообщали, что в Северо-Казахстанской области подготовлено 55 дополнительных мест для приема школьников, заболевших ОРВИ.

