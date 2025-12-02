РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:56, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Еще 55 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом готовы открыть в СКО

    В Северо-Казахстанской области, на случай ухудшения эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу, подготовлены дополнительные 55 коек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    орви грипп
    Фото: Freepik

    По информации Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, в медицинских организациях развернуты дополнительные инфекционные места: 20 коек для взрослых и 35 коек для детей.

    По состоянию на сегодняшний день в лечебных учреждениях региона получают лечение 319 пациентов. Из них 54 — взрослые, а 265 — дети. У 87 процентов заболевших диагностирована ОРВИ.

    У 29 пациентов, у которых заражение гриппом подтверждено лабораторным путём, проводится необходимое лечение. Среди них четверо — беременные женщины, а двадцать четыре — дети.

    — Среди заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями нет пациентов в крайне тяжёлом состоянии, находящихся в отделении реанимации, — сообщили представители ведомства.

    Ранее мы сообщалии о том, что количество подтвержденных случаев гриппа выросло до 46 в Акмолинской области. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Грипп Больницы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают