Еще 55 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом готовы открыть в СКО

По информации Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, в медицинских организациях развернуты дополнительные инфекционные места: 20 коек для взрослых и 35 коек для детей.

По состоянию на сегодняшний день в лечебных учреждениях региона получают лечение 319 пациентов. Из них 54 — взрослые, а 265 — дети. У 87 процентов заболевших диагностирована ОРВИ.

У 29 пациентов, у которых заражение гриппом подтверждено лабораторным путём, проводится необходимое лечение. Среди них четверо — беременные женщины, а двадцать четыре — дети.

— Среди заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями нет пациентов в крайне тяжёлом состоянии, находящихся в отделении реанимации, — сообщили представители ведомства.

