Количество подтвержденных случаев гриппа выросло до 46 в Акмолинской области

По информации главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова, на 1 декабря текущего года в регионе зарегистрировано 1 190 случаев ОРВИ. За предыдущие сутки было 1 797 случаев, отмечается снижение в 1,5 раза.

С начала текущего эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировано 51 697 случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост. Среди заболевших 67% — дети до 14 лет, это 34 738 случаев.

— Зарегистрировано 46 случаев лабораторно подтвержденного гриппа: 42 случая типа А (H3N2 — гонконгский грипп), четыре случая типа А (нетипируемый). Среди детейдо 14 лет — 14 случаев (30%), среди беременных — 13 случаев (28%). На негриппозные вирусы и на COVID-19 исследовано 980 образцов, из них положительных проб не выявлено, — поделился Серик Омарханов.

В регионе привито против гриппа типа А (H1N1), А (H3N2) и типа В — 83 162 человека.

— Решение о переводе на дистанционный формат обучения по классам принято в 16 регионах области — Аккольский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Биржан Сал, Буландинский, Бурабайский, Есильский, Ерейментауский, Жаксынский, Зерендинский, Коргалжынский, Сандыктауский, Целиноградский районы, города Кокшетау и Косшы, — добавил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось о 32 случаях гонконгского гриппа, зарегистрированных в Акмолинской области.