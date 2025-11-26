32 случая гонконгского гриппа зарегистрировано в Акмолинской области

По информации главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова, с начала текущего эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировано 42 750 случаев ОРВИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост: в 2024 году за такое же время было 42 006 случаев. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 28 733 случая (67%).

— С начала эпидемического сезона зарегистрировано 32 случая лабораторно подтверждённого гриппа типа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп, который регистрируется в Казахстане с 2001 года. В городе Кокшетау — 17 случаев, в Аршалынском районе — 13, в Атбасарском районе и в городе Степногорске — по 1 случаю. При этом 8 случаев зарегистрировано среди детей до 14 лет, что составляет 25%, — сообщил Серик Омарханов.

На негриппозные вирусы и на COVID-19 исследовано 980 образцов, из них положительных проб не выявлено.

Всего в регионе привито против гриппа типа А (H1N1), типа А (H3N2) и типа В — 83 162 человека.

— Для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 156 мобильных бригад, 34 фильтр-кабинета, в том числе для беременных и детей — 12. Экстренную медицинскую помощь предоставляют 76 бригад скорой медицинской помощи, — отметил главный госсанврач региона.

Для оказания стационарной помощи в инфекционных стационарах и инфекционных отделениях специализированных больниц развернута 191 койка, дополнительно утверждены 133 резервные инфекционные койки: 107 — для взрослых и 26 — для детей.

По состоянию на 25 ноября 2025 года, госпитализировано 100 пациентов, среди которых и 28 детей. Нагрузка коечного фонда составляет 52%. Реанимационные койки пока свободны.

Напомним, ранее сообщалось, что более 11 тысяч акмолинских школьников переведены на онлайн-обучение.