Более 11 тысяч акмолинских школьников переведены на онлайн-обучение

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, всего 56 школ, а это 533 класс-комплекта переведены на дистанционный формат обучения. Это 11223 ученика.

Больше всего школьников перешли на онлайн-обучение в Кокшетау — 252 класса в 23 школах. Это 5851 ученик. На втором месте по количеству переведенных на дистанционное обучение город Косшы — 98 классов в семи школах. Это 2201 ученик. В антилидерах также Атбасарский район, где 79 классов в 11 школах занимаются из дома. Это 1585 учащихся.

37 классов перешли на занятия онлайн в Ерейментауском районе, 27 — в Аршалынском, 18 — в Сандыктауском, 17 — в Целиноградском районах. Три класса в Коргалжынском районе и два — в Бурабайском.

Ранее сообщалось, что около 8 тысяч учеников переведены на дистанционку в Акмолинской области.

Напомним, школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ. На онлайн-обучение перешли 132 класса в Усть-Каменогорске, 74 класса в Костанайской области, девять школ в Таразе и 150 классов в Павлодарской области.