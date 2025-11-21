Около 8 тысяч учеников переведены на дистанционку в Акмолинской области

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, на 21 ноября на дистанционный формат обучения в регионе перешла 41 школа. Это 360 класс-комплектов и 7 766 учеников.

В разрезе регионов больше всего учащихся на дистанционке обучается в городе Кокшетау — 205 классов в 21 школе. Это 5 177 детей. На втором месте по количеству ушедших на онлайн-обучение Атбасарский район — 56 классов в семи школах. Это 1 202 ученика. Третьим по количеству получающих знания дома стал Ерейментауский район — 37 классов в двух школах, это 612 учащихся.

В Аршалынском районе дистанционно обучаются 19 классов из одной школы. Это 288 детей. В Сандыктауском районе онлайн занимаются 15 классов в пяти школах, 98 учеников. В Целиноградском районе — 14 классов в двух школах, то есть 211 учащихся теперь занимаются дома. В городе Косшы — 11 классов одной школы, это 108 учащихся. Меньше всего классов перешло на дистанционный формат обучения в Коргалжынском районе — три класса в двух школах, 70 учащихся.

Ранее сообщалось, что более 200 классов перевели на дистанционку в Акмолинской области.