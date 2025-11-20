Более 200 классов перевели на дистанционку в Акмолинской области

По словам главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова, с начала эпидсезона в регионе уже зарегистрировано 34778 случаев ОРВИ. Среди детей до 14 лет выявлено 23365 случаев ОРВИ, что составляет 67% от всех заболевших. Среди беременных заболевших — 378 случаев, что в 1,2 раза выше уровня прошлого года.

За это время было госпитализированы с осложнениями ОРВИ 250 человек, из них 187 детей до 14 лет и 29 детей до года.

— Проведено 462 исследования на грипп, COVID-19 и другие респираторные вирусы. Выявлено 15 положительных проб вируса гриппа А (H3N2), так называемого «гонконгского гриппа», что составляет 3,3% от числа исследованных образцов. Все случаи зафиксированы среди невакцинированных лиц, — подчеркнул спикер.

Особый рост отмечается на 46 неделе: при 5757 случаях на 45 неделе только за три дня (17–19 ноября) зарегистрировано 8186 случаев ОРВИ. За 46 неделю в целом по области зарегистрировано 10764 случая, что на 86,9% выше уровня предыдущей недели. Отмечается рост заболеваемости практически в два раза.

Среди заболевших 70% составляют дети до 14 лет, а также 122 беременные женщины.

Для недопущения дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа 18 ноября главным госсанврачом региона принято Постановление, предусматривающее усиление дезинфекционных мероприятий, режим проветривания, масочный режим и ограничение передвижения сотрудников и посетителей в медицинских организациях.

— Если в классе от 20 до 30 процентов детей заболевает, то отменяется кабинетная система обучения, если более 30 процентов — класс уходит на дистанционный формат обучения. По данным еженедельного мониторинга, за 46 неделю заболело 5394 школьника. На 09:00 часов 20 ноября в области 30 школ перевели на дистанционный формат обучения 224 класса, всего 4598 учащихся. Больше всего — в Кокшетау. Здесь сразу 19 школ перевели на дистанционный формат обучения 164 класса, — отметил Серик Омарханов.

Также случаи перевода на дистанционное обучение отмечены в Аршалынском, Ерейментауском, Коргалжынском, Сандыктауском, Целиноградском районах и городе Косшы.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч школьников перевели на дистанционку в области Абай.