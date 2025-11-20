РУ
    20:42, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 10 тысяч школьников перевели на дистанционку в области Абай

    В области Абай часть школьных классов временно перешла на дистанционный формат из-за роста сезонных инфекций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Решение принято по постановлению главного государственного санитарного врача от 22 августа 2025 года № 6-ПГСВ.

    Согласно требованиям, классы, где доля заболевших достигает 30 процентов и выше, переводятся на онлайн-обучение. Сейчас дистанционно учатся 10 073 школьника, и большинство — 9 870 детей — в Семее, где зафиксирована наиболее высокая заболеваемость среди учеников.

    Еще 203 ребенка продолжают занятия онлайн в Аксуатском, Аягозском и Бескарагайском районах.

    — В регионе работают 304 школы, в которых обучаются 99 391 ученик. На сегодняшний день 246 школ продолжают обучение в традиционном формате, в то время как в 58 школах действует частичный перевод отдельных классов на дистанционное обучение — преимущественно в Семее, — сообщили в пресс-службе управления образования области.

    В ведомстве отмечают, что такие меры позволяют оперативно снижать риски распространения сезонных вирусов.

    — Временное онлайн-обучение применяется точечно — только там, где есть высокий уровень заболеваемости. Это помогает разорвать цепочку передачи инфекций и сохранить безопасность детей, — говорят в управлении.

    Медики рекомендуют родителям более внимательно следить за состоянием детей и при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью.

    Напомним, школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ. На онлайн-обучение перешли 132 класса в Усть-Каменогорске, 74 класса в Костанайской области и девять школ в Таразе

    Теги:
    Грипп Здоровье Образование Область Абай Дистанционное обучение школа
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
