Более 10 тысяч школьников перевели на дистанционку в области Абай

Решение принято по постановлению главного государственного санитарного врача от 22 августа 2025 года № 6-ПГСВ.

Согласно требованиям, классы, где доля заболевших достигает 30 процентов и выше, переводятся на онлайн-обучение. Сейчас дистанционно учатся 10 073 школьника, и большинство — 9 870 детей — в Семее, где зафиксирована наиболее высокая заболеваемость среди учеников.

Еще 203 ребенка продолжают занятия онлайн в Аксуатском, Аягозском и Бескарагайском районах.

— В регионе работают 304 школы, в которых обучаются 99 391 ученик. На сегодняшний день 246 школ продолжают обучение в традиционном формате, в то время как в 58 школах действует частичный перевод отдельных классов на дистанционное обучение — преимущественно в Семее, — сообщили в пресс-службе управления образования области.

В ведомстве отмечают, что такие меры позволяют оперативно снижать риски распространения сезонных вирусов.

— Временное онлайн-обучение применяется точечно — только там, где есть высокий уровень заболеваемости. Это помогает разорвать цепочку передачи инфекций и сохранить безопасность детей, — говорят в управлении.

Медики рекомендуют родителям более внимательно следить за состоянием детей и при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью.

Напомним, школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ. На онлайн-обучение перешли 132 класса в Усть-Каменогорске, 74 класса в Костанайской области и девять школ в Таразе