Девять школ переходят на онлайн-обучение из-за вспышки ОРВИ в Таразе

Такое решение городское управление санитарно-эпидемиологического контроля совместно с акиматом приняли после оценки текущей эпидемиологической обстановки.

— Согласно постановлениям ведомства от 18 ноября № 3406–3414, с 19 по 25 ноября 2025 года на дистанционное обучение переходят школы № 2, 10, 11, 18, 19, 26, 35, 52 и 64, — сообщили в городском акимате.

Ограничения коснутся всех параллелей, а уроки будут проходить через электронные образовательные платформы, которые учреждения ранее уже использовали.

В санитарной службе отмечают, что в ряде школ доля заболевших учащихся превысила допустимый порог. Перевод на онлайн-формат позволяет временно разорвать цепочку контактов и снизить нагрузку на медучреждения, где в последние недели фиксируется рост обращений с симптомами простудных заболеваний.

— С начала эпидсезона в Жамбылской области зарегистрировано свыше 47 тысяч случаев ОРВИ, из них более 60% — среди детей до 14 лет, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликова.

Чтобы определить, какие вирусы сейчас циркулируют, специалисты исследовали более 170 проб пациентов. Анализ показал распространение вирусов гриппа А (H3N2 — 52 подтвержденных случая), а также негриппозных инфекций — риновирусов, парагриппа, аденовирусов и бокавирусов.

Параллельно продолжается вакцинация против гриппа, по данным СЭС, прививки уже получили около 115 тысяч жителей региона.

Отмечается, что работа административного и технического персонала в школах продолжается в штатном режиме. После стабилизации ситуации классы смогут оперативно вернуться к очному обучению.

Ранее сообщалось, что с начала эпидсезона в Жамбылской области больше 18 тысяч человек заболели ОРВИ.

Напомним, школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ. На онлайн-обучение перешли 132 класса в Усть-Каменогорске и 74 класса в Костанайской области.