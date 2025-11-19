74 класса перешли на дистанционку из-за роста сезонных заболеваний в Костанайской области

Всего на онлайн-обучение отправилось более 1,5 тысячи детей – 74 класса из четырех школ по всему району.

Так, в школе имени А. Байтұрсынұлы в Заречном уже 36 классов обучаются из дома. Похожая картина и в школе №1(Заречное) и Мичуринской общеобразовательной школе.

По словам представителей отдела образования Костанайского района, в образовательных учреждениях Тобыла складывается такая же ситуация – например в школе-гимназии имени Н. Наушабаева. Для обеспечения безопасности тех учеников, которые пока остаются в школе, введены дополнительные меры – дети занимаются в одном кабинете без переходов между предметами, помещения регулярно обрабатываются.

Ранее более сотни классов перешли на онлайн-обучение в Восточно-Казахстанской области из-за роста респираторных заболеваний.