В Усть-Каменогорске 132 класса перешли на дистанционку из-за всплеска сезонных заболеваний

В областном центре уже зафиксированы десятки групп детей, где число заболевших резко увеличилось в течение одной недели.

— В 18 школах Усть-Каменогорска на дистанционное обучение переведены 132 класса. Это 2 672 ребенка. В начальной школе таких учащихся 1 638, в средних и старших классах — 1 034, — сообщили в городском отделе образования.

Мера введена в соответствии с санитарными требованиями на период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В отделе напомнили, что порядок действий регламентирован постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 августа 2025 года № 6-ПГСВ. В документе прописаны условия, при которых школы обязаны вводить временные ограничения.

— Согласно постановлению, если в классе в течение одного инкубационного периода заболевает 20–30 процентов учеников, кабинетное обучение приостанавливается. В течение десяти дней в такой класс не принимают новых детей, — говорят в ведомстве.

При более высокой заболеваемости формат обучения меняется полностью.

— Если число заболевших превышает 30 процентов, класс временно переводится на онлайн-обучение, — уточнили в управлении образования ВКО.

Специалисты подчеркивают, что решение принималось точечно — по каждой школе и каждому классу отдельно.

— Мы ориентируемся на официальные показатели заболеваемости, которые школы передают ежедневно. Формат обучения меняется только после анализа динамики, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас в регионе продолжают отслеживать ситуацию, а педагогам дали поручение оперативно информировать родителей о любых изменениях.

— Просим семьи соблюдать меры предосторожности и не отправлять детей на занятия при первых признаках недомогания, — отметили в городском ведомстве.

Ситуация находится под постоянным контролем региональных служб образования и санитарных специалистов.

Ранее сообщалось, что в ВКО выявлены случаи «гонконгского гриппа».