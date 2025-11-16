В ВКО выявлены случаи «гонконгского гриппа»

По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, у пациентов с этим штаммом температура поднимается до 40 градусов и долго не снижается.

— По результатам лабораторного мониторинга в области выявлено 5 случаев гриппа типа A/H2N3, известного как «гонконгский грипп». Его лечение проводится по тому же принципу, что и при других острых респираторных вирусных инфекциях, — сообщила руководитель отдела эпидемиологического контроля департамента Асем Калыкова.

С начала эпидемиологического сезона, за полтора месяца, в регионе зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев ОРВИ. Более половины заболевших — дети младше 14 лет. При этом показатель на 10% ниже, чем в аналогичный период сезона 2024–2025 годов.

— Помимо гриппа, в области сейчас циркулируют риновирус, аденовирус и боковирус. За последнюю неделю отмечается рост обращений с симптомами ОРВИ, — добавила Калыкова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала осени более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ.