РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:28, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ВКО выявлены случаи «гонконгского гриппа»

    В Восточном Казахстане зарегистрированы случаи заболевания так называемым «гонконгским гриппом», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ВКО выявлены случаи «гонконгского гриппа»
    Фото: freepik.com

    По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, у пациентов с этим штаммом температура поднимается до 40 градусов и долго не снижается.

    — По результатам лабораторного мониторинга в области выявлено 5 случаев гриппа типа A/H2N3, известного как «гонконгский грипп». Его лечение проводится по тому же принципу, что и при других острых респираторных вирусных инфекциях, — сообщила руководитель отдела эпидемиологического контроля департамента Асем Калыкова.

    С начала эпидемиологического сезона, за полтора месяца, в регионе зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев ОРВИ. Более половины заболевших — дети младше 14 лет. При этом показатель на 10% ниже, чем в аналогичный период сезона 2024–2025 годов.

    — Помимо гриппа, в области сейчас циркулируют риновирус, аденовирус и боковирус. За последнюю неделю отмечается рост обращений с симптомами ОРВИ, — добавила Калыкова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала осени более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ.

     

    Теги:
    ВКО Здоровье Общество
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают