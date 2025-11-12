РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:38, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ с начала осени

    С сентября этого года в Казахстане зарегистрировали 1 278 745 случаев ОРВИ. За последнюю неделю — с 30 октября по 5 ноября — количество заболевших составило 150 605, передает корреспондент агентства Kazinform.

    простуда
    Фото: freepik

    По словам председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсеновой, это на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона 2024–2025 годов, когда за неделю регистрировалось 1 521 680 случаев.

    Среди детей до 14 лет зарегистрирован 848 761 случай, что составляет 66,4% от всех заболевших.

    — С начала сезона зарегистрировано 304 случая лабораторно подтвержденного гриппа типа А (H3N2). Среди детей до 14 лет — 173 случая (57%), — сообщила Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

    Минздрав еженедельно мониторит ситуацию с гриппом и ОРВИ. Как отмечают специалисты, эпидемиологическая ситуация развивается в обычных рамках осенне-зимнего периода.

    В ведомстве уточнили, что ежегодно в стране фиксируют до 4 млн случаев ОРВИ и до 2 тысяч случаев гриппа.

    Ранее вице-министр здравоохранения сообщил, что в Казахстане циркулирует обычный сезонный вирус, и новой эпидемиологической вспышки в стране нет.

    Дамира Кеңесбай
