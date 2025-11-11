13:09, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Новой эпидемиологической вспышки в Казахстане нет — Минздрав
В Казахстане циркулирует обычный сезонный вирус, новой эпидемиологической вспышки в стране нет, заявил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ведомства, вирусы, которые сейчас фиксируют врачи, относятся к уже известным видам гриппа. Как отмечается, иногда фигурирует название «гонконгский вирус», однако это не новый возбудитель. Он был выявлен еще в 1960-х годах и с тех пор ежегодно циркулирует в стране.
В Минздраве отметили, что уровень заболеваемости сейчас находится в пределах ожидаемого для сезона — с сентября по апрель. В этом году ситуация не превышает обычные показатели.
