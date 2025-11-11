Минздрав разъяснил правила получения лекарств для больных диабетом и ДЦП

По его словам, финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения за счет республиканского бюджета ежегодно увеличивается и за период с 2020 по 2025 год выросло на 48%, с 115 млрд тенге до 262 млрд тенге.

— За десять месяцев текущего года бесплатными препаратами обеспечены 3 млн пациентов на сумму 219,7 млрд тенге. Для бесперебойного обеспечения населения лекарствами и своевременного пополнения запасов на складах медицинских организаций Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас на сумму 21 млрд тенге, — сказал он на заседании Правительства.

Он также прокомментировал изменения в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения.

— Касательно изменений в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения, хочу сообщить, что изменен лишь источник финансирования. При этом, несмотря на перенос части хронических заболеваний из пакета ГОБМП в ОСМС все государственные гарантии полностью сохраняются, объем финансирования остается неизменным. Пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые препараты в полном объеме, — подчеркнул Тимур Муратов.

Ранее мы сообщали, что Минздрав исключил сахарный диабет и ДЦП из списка социально значимых заболеваний.






