    12:49, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минздрав разъяснил правила получения лекарств для больных диабетом и ДЦП

    Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказал об обеспечении пациентов бесплатными лекарствами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минздрав разъяснил правила получения лекарств для больных диабетом и ДЦП
    Фото: Pexels

    По его словам, финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения за счет республиканского бюджета ежегодно увеличивается и за период с 2020 по 2025 год выросло на 48%, с 115 млрд тенге до 262 млрд тенге.

    — За десять месяцев текущего года бесплатными препаратами обеспечены 3 млн пациентов на сумму 219,7 млрд тенге. Для бесперебойного обеспечения населения лекарствами и своевременного пополнения запасов на складах медицинских организаций Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас на сумму 21 млрд тенге, — сказал он на заседании Правительства.

    Он также прокомментировал изменения в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения.

    — Касательно изменений в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения, хочу сообщить, что изменен лишь источник финансирования. При этом, несмотря на перенос части хронических заболеваний из пакета ГОБМП в ОСМС все государственные гарантии полностью сохраняются, объем финансирования остается неизменным. Пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые препараты в полном объеме, — подчеркнул Тимур Муратов.

    Ранее мы сообщали, что Минздрав исключил сахарный диабет и ДЦП из списка социально значимых заболеваний.


