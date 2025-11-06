Минздрав исключил сахарный диабет и ДЦП из списка социально значимых заболеваний

Так, в новый перечень вошли:

Туберкулез

ВИЧ

Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени

Злокачественные новообразования

Психические, поведенческие расстройства (заболевания)

Острый инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)

Орфанные заболевания

Дегенеративные болезни нервной системы

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

Эпилепсия

Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение одного года)

Ранее в список социально значимых заболеваний входили сахарный диабет, ревматизм и детский церебральный паралич.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые нормы в системе здравоохранения. Соответствующий закон, одобренный обеими палатами Парламента, отправлен на подпись Президенту.





