    Минздрав исключил сахарный диабет и ДЦП из списка социально значимых заболеваний

    Министерство здравоохранения РК внесло изменения в перечень социально значимых заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Так, в новый перечень вошли:

    • Туберкулез
    • ВИЧ
    • Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
    • Злокачественные новообразования
    • Психические, поведенческие расстройства (заболевания)
    • Острый инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)
    • Орфанные заболевания
    • Дегенеративные болезни нервной системы
    • Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
    • Эпилепсия
    • Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение одного года)

    Ранее в список социально значимых заболеваний входили сахарный диабет, ревматизм и детский церебральный паралич.

    Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые нормы в системе здравоохранения. Соответствующий закон, одобренный обеими палатами Парламента, отправлен на подпись Президенту.


