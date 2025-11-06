17:08, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Минздрав исключил сахарный диабет и ДЦП из списка социально значимых заболеваний
Министерство здравоохранения РК внесло изменения в перечень социально значимых заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.
Так, в новый перечень вошли:
- Туберкулез
- ВИЧ
- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
- Злокачественные новообразования
- Психические, поведенческие расстройства (заболевания)
- Острый инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)
- Орфанные заболевания
- Дегенеративные болезни нервной системы
- Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- Эпилепсия
- Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение одного года)
Ранее в список социально значимых заболеваний входили сахарный диабет, ревматизм и детский церебральный паралич.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые нормы в системе здравоохранения. Соответствующий закон, одобренный обеими палатами Парламента, отправлен на подпись Президенту.