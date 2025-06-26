Реформа ОСМС: Сенат одобрил закон

Как сообщила сенатор Айнур Аргынбекова, законом предлагается внести изменения и дополнения в пять Кодексов «О браке и семье», «Предпринимательский» «О здоровье народа и системе здравоохранения» «Социальный», «Бюджетный» и 3 Закона.

Ключевое направление — поэтапная интеграция объемов медицинской помощи, с переносом основных обязательств из пакета гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему ОСМС, начиная с 2026 года.

Внедрение единого базового пакета медицинской помощи обеспечит системное расширение государственных гарантий. В состав пакета войдут услуги скорой и экстренной помощи, паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально значимых заболеваний, а также отдельные виды скрининга — вне зависимости от статуса застрахованности, что укрепит принципы социальной справедливости.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) будет переведена в систему ОСМС, за исключением первичного приёма, который сохранится в пакете ГОБМП.

Учитывая перераспределение объёмов услуг, возрастёт нагрузка на систему ОСМС. В этой связи Законом предусмотрен ряд мер по обеспечению её финансовой устойчивости.

С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов:

для работодателей — 40 минимальных заработных плат (МЗП),

для работников — 20 МЗП.

Данные изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 млрд тенге в год.

Дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, что обеспечит долгосрочную стабильность финансирования.

Важное направление Закона — расширение охвата населения системой ОСМС. На сегодня более 3 млн человек остаются вне системы ОСМС, в том числе около 1 млн — официально зарегистрированные безработные и представители социально уязвимых категорий, относящиеся к кризисным и экстренным уровням. Законом предлагается закрепить обязанность местных исполнительных органов по уплате взносов по факту обращения таких граждан за медицинской помощью. Размер взноса будет рассчитываться исходя из средней заработной платы по региону.

Ожидается, что только в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены свыше 1 млн человек.

Для повышения устойчивости участия населения в системе ОСМС вводится новая норма - граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.

Законом также предусмотрены поправки, направленные на развитие и правовое регулирование в сфере трансплантационной помощи, что дает возможность увеличение охвата нуждающихся в трансплантации.