Школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ

— 28 августа я подписывала постановление главного государственного санитарного врача по республике, где четко оговорены критерии, при которых дети будут переведены на дистанционное обучение. У нас есть два критерия: если в классе болеет более 20% учеников, то кабинетная система обучения отменяется. Второй критерий — перевод детей на онлайн-обучение, если в классе более 30% детей в один инкубационный период отсутствуют по причине ОРВИ, — пояснила она во время брифинга в СЦК.

По ее данным, на утро сегодняшнего дня решение о переводе на дистанционный формат обучения принято в семи регионах страны.

В целом по республике на дистанционный формат переведено 1 469 классов в 132 школах. В частности, в Астане в 24 школах переведены на онлайн-обучение 182 класса, в Восточно-Казахстанский области — 204 класса в 57 школах, в области Абай — 276 классов в 21 школе, в Жамбылской области — 598 классов в 14 школах, в Костанайской области — 168 классов в 12 школах, в Акмолинской области — 21 класс в трех школах и в Карагандинской области 20 классов из одной школы.

Мы также сообщали о том, что в текущем эпидемиологическом сезоне по стране выявили 590 случаев гриппа, 587 из которых гонконгский грипп.