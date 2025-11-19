Заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном

По словам министра, каждый год в Казахстане фиксируют 3–4 млн случаев ОРВИ и до 2 тысяч случаев гриппа.

— С начала текущего эпидемиологического сезона (с 1 сентября) в стране зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона 2024–2025 гг. отмечается снижение на 20% (с 1 сентября 2024 года — 1 678 904 случаев). Среди детей до 14 лет зарегистрировано 963 847 случаев (65,9%), — отметила глава Минздрава.

При этом в недельном разрезе наблюдается рост. За последнюю неделю в республике зарегистрировали 183 074 случая ОРВИ. Это на 16% больше, чем за аналогичную неделю прошлого эпидемиологического сезона 2024–2025 годов.

Также с начала эпидемического сезона выявили 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Из них 587 случаев приходится на так называемый гонконгский грипп — тип А (H3N2), который регистрируют в Казахстане с 2001 года. Еще три случая относятся к типу А (H1N1).

— Циркуляция гриппа в текущем году была установлена на 41 неделе, то есть в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территии Казхстана, не установлено. Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа также обследуются на негриппозные вирусы. По республике наблюдается циркуляция риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, коронавируса, РС вируса, метапневмовируса, — сообщила Альназарова.

В общей заболеваемости ОРВИ 66% случаев приходится на детей 0–14 лет, взрослые составляют 34%.

За последнюю неделю в республике зарегистрировали более 6 тысяч случаев ОРВИ и 13 случаев гриппа среди школьников. В эпидемический процесс вовлечено около 4% школьников от общего числа заболевших.

Против гриппа привиты 2,1 млн человек. Вакцина защищает от штаммов, актуальных для текущего эпидсезона, включая грипп А (H3N2).

— На сегодня порядка 80% пациентов с диагнозом ОРВИ и ГРИПП получают лечение на амбулаторном уровне. Для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 995 мобильных бригад, 1 792 фильтр кабинета, в том числе для беременных и детей — 1 097. Экстренную медицинскую помощь предоставляют 1 618 бригад скорой медицинской помощи, — сообщила министр.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане в текущем эпидемическом сезоне циркулируют привычные вирусы гриппа, новых опасных штаммов не выявлено.