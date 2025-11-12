В Минздраве рассказали, какие вирусы сейчас циркулируют в Казахстане

По ее словам, в стране зафиксирован штамм вируса гриппа А (H3N2), известный как «гонконгский грипп». Он не является новым — впервые был зафиксирован еще в 1968 году и регулярно циркулирует по всему миру. Заболевание, вызванное H3N2, проявляется типичными симптомами гриппа: высокой температурой, головной болью, слабостью и кашлем.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, этой зимой ожидается распространение трех штаммов гриппа: А (H1N1), А (H3N2) и В.

— Указанные штаммы включены в состав противогриппозной вакцины текущего сезона, что обеспечит надежную защиту от тяжелого течения заболевания, — отметила Сархат Бейсенова.

Фото: ortcom.kz

В рамках эпиднадзора лаборатории Минздрава продолжают исследовать пробы пациентов с высокой температурой и кашлем на наличие вирусов гриппа и коронавируса.

С начала сезона в стране зарегистрировали 84 случая COVID-19 — это в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 451 случай. По результатам мониторинга, в Казахстане сейчас циркулируют подварианты «омикрона». Как отметили в Минздраве, они не несут дополнительных рисков для населения.

Кроме того, врачи исследуют пробы пациентов, у которых тесты на грипп и COVID-19 дали отрицательный результат.

Из 2 527 таких образцов у 629 или 24,8% выявили другие вирусы. Чаще всего это риновирус — 54,8%, парагрипп — 13,9%, аденовирус — 12,1%, бокавирус — 11,2%, коронавирус негриппозной группы — 5,7%, респираторно-синцитиальный вирус — РС-вирус — 1,9% и метапневмовирус — 0,2%.

Ранее сообщалось, что более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ с начала осени.