    18:53, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    150 классов отправили на дистанционное обучение в Павлодарской области

    Учеников перевели на дистанционное обучение из-за роста вирусных заболеваний. В целом, медики отмечают, что текущая эпидситуация еще не пиковая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение
    Фото: unsplash

    По информации управления образования региона, на дистанционное обучение перевели детей из 123 классов в Павлодаре, 25 в Павлодарском районе, два в районе Теренколь. Поводом для карантина может стать отсутствие 20% учащихся. При этом, закрыть всю школу могут при условии отсутствия трети учеников. 

    — Следует отметить решение детей перевода на дистанционный формат принимается четко руководителем учебного заведения. Это вы должны все понимать. С учетом роста заболевания детей. Данный вопрос находится на ежедневном контроле управления образования, повсеместно в регионе в отделах образования городов и районов и плюс руководителей всех учебных заведений, — рассказала руководитель отдела управления образования Павлодарской области Сауле Исабаева. 

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области, рост заболеваемости в регионе начался с октября. На сегодня зарегистрировано более 52 тысяч пациентов, но по сравнению с прошлым годом, цифра ниже на 9%. Есть также 30 случаев гонконгского гриппа. На данный момент сезон ОРВИ еще не достиг пика. Ожидать его стоит в январе–феврале. 

    Напомним, школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ. На онлайн-обучение перешли 132 класса в Усть-Каменогорске, 74 класса в Костанайской области, девять школ в Таразе и 224 класса в Акмолинской области.

    Грипп Образование Заболевания Дистанционное обучение Павлодарская область школа
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
