Казахстану необходимо привлечь трудовых мигрантов из братских республик — депутат

По его словам, сегодня в трудовой сфере Казахстана складываются серьезные изменения, которые требуют системного реагирования со стороны государства и смены подходов в регулировании.

Наблюдается ежегодный рост количества юридических лиц в среднем на 4,5%, за последние десять лет их число увеличилось с 360 тыс. до 536 тысяч. При этом, депутат отметил, что основной рост происходит за счет МСБ, их количество каждый год стабильно увеличивается в среднем на 4,6%.

— В целом это позитивная тенденция, однако такие быстрые темпы вызывают сомнения в том, что МСБ обеспечен качественными постоянными рабочими местами. Кроме того, государство запускает крупные инфраструктурные проекты — строительство ТЭЦ, трех АЭС, развитие зеленой энергетики, развитие ЖКХ и транспортной сети. Быстрая реализация проектов потребует тысяч специалистов, и местных ресурсов может не хватить, — считает Барлыбаев.

Депутат сообщил, что согласно прогнозам АО «Центр развития трудовых ресурсов», в период с 2025 по 2035 год совокупный спрос на наемных работников оценивается в 3 млн человек в базовом сценарии. Из них 813 тыс. человек приходится на рабочие кадры. Наибольшая потребность ожидается в промышленности (27%) и строительстве (11%).

Вместе с тем уровень зарплат в Казахстане остается наивысшим среди стран Центральной Азии и значительно превышает средние показатели по региону.

— Сегодня в Казахстане достаточно рабочих мест, особенно в сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве. При этом мы наблюдаем глобальную тенденцию стран Европы и России с закрытием границ и усилением протекционизма, а также ужесточения правил въезда. Фракция «Акжол» считает, что на фоне массового оттока трудовых мигрантов с соседних стран, Казахстану необходимо привлечь трудовых мигрантов с братских Центрально-Азиатских республик, — сказал Барлыбаев.

Депутат также отметил, что на данный момент трудовые мигранты уже присутствуют в экономике Казахстана, и работают нелегально, что способствует коррупции на местах.

В связи с этим, фракция «Ак жол» предлагает:

смягчить условия для иностранной рабочей силы с соблюдением трудовых прав и доступа ко всем необходимым социальным услугам, в тоже время закрепить ответственность за приглашенного трудового мигранта на работодателя;

увеличить количество и упростить получение квот на привлечение трудовых мигрантов в отраслях, где имеется дефицит рабочей силы;

ввести дополнительный налог на трудовых мигрантов и регулировать их количество за счет повышения и снижения налога.

Ранее мы рассказывали, из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки.