РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:27, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстану необходимо привлечь трудовых мигрантов из братских республик — депутат

    Мажилисмен Ерлан Барлыбаев в своем депутатском запросе предложил упростить привлечение трудовых мигрантов в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    депутат
    Кадр из видео

    По его словам, сегодня в трудовой сфере Казахстана складываются серьезные изменения, которые требуют системного реагирования со стороны государства и смены подходов в регулировании.

    Наблюдается ежегодный рост количества юридических лиц в среднем на 4,5%, за последние десять лет их число увеличилось с 360 тыс. до 536 тысяч. При этом, депутат отметил, что основной рост происходит за счет МСБ, их количество каждый год стабильно увеличивается в среднем на 4,6%.

    — В целом это позитивная тенденция, однако такие быстрые темпы вызывают сомнения в том, что МСБ обеспечен качественными постоянными рабочими местами. Кроме того, государство запускает крупные инфраструктурные проекты — строительство ТЭЦ, трех АЭС, развитие зеленой энергетики, развитие ЖКХ и транспортной сети. Быстрая реализация проектов потребует тысяч специалистов, и местных ресурсов может не хватить, — считает Барлыбаев.

    Депутат сообщил, что согласно прогнозам АО «Центр развития трудовых ресурсов», в период с 2025 по 2035 год совокупный спрос на наемных работников оценивается в 3 млн человек в базовом сценарии. Из них 813 тыс. человек приходится на рабочие кадры. Наибольшая потребность ожидается в промышленности (27%) и строительстве (11%).

    Вместе с тем уровень зарплат в Казахстане остается наивысшим среди стран Центральной Азии и значительно превышает средние показатели по региону.

    — Сегодня в Казахстане достаточно рабочих мест, особенно в сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве. При этом мы наблюдаем глобальную тенденцию стран Европы и России с закрытием границ и усилением протекционизма, а также ужесточения правил въезда. Фракция «Акжол» считает, что на фоне массового оттока трудовых мигрантов с соседних стран, Казахстану необходимо привлечь трудовых мигрантов с братских Центрально-Азиатских республик, — сказал Барлыбаев.

    Депутат также отметил, что на данный момент трудовые мигранты уже присутствуют в экономике Казахстана, и работают нелегально, что способствует коррупции на местах.

    В связи с этим, фракция «Ак жол» предлагает:

    • смягчить условия для иностранной рабочей силы с соблюдением трудовых прав и доступа ко всем необходимым социальным услугам, в тоже время закрепить ответственность за приглашенного трудового мигранта на работодателя;
    • увеличить количество и упростить получение квот на привлечение трудовых мигрантов в отраслях, где имеется дефицит рабочей силы;
    • ввести дополнительный налог на трудовых мигрантов и регулировать их количество за счет повышения и снижения налога.

    Ранее мы рассказывали, из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки. 

    Теги:
    Работа Депутаты Центральная Азия Мажилис Трудовые мигранты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают