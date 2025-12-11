Глава государства сообщил, что Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов.

— Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия, — сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

С начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций. Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области.

В свою очередь казахстанский бизнес также реализует ряд проектов на иранском рынке. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север — Юг и железнодорожного маршрута Казахстан — Туркменистан — Иран.

За 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом.

Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море. Кроме того, на переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.

Ранее в ходе встречи в узком составе Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана и Ирана вырос на 40%.