Казахстан сотворил сенсацию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Антон Васин против Австрии выставил следующий состав: Ряшин (Куат) — Зияш — Шипилин, Алибек — Божко — Симонов; Тусупбеков — Макаров, Саркенов Ал. — Черкасов — Корнеев; Бритиков — Имашев, Миндубаев — Умеренков — Двуреченский; Шевченко — Ибрагим, Кажибеков — Перкин.

В первом периоде австрийцы забросили четырежды усилиями Давида Вашнига (4-я минута), Леона Коларика (8-я), Якоба Шнабля (9-я) и Джонатана Ошгана (16-я), после этого отметились Алишер Саркенов (18-я) и Корней Корнеев (20-я). Во второй части игры ничего не изменилось, а на старте третьей Семён Черкасов (42-я) сократил разрыв до минимума, Мстислав Шипилин (45-я) выровнял положение, а три очка казахстанцам принес Корнеев (59-я). 5:4 — яркая победа над фаворитом.

Таким образом, по итогам пяти матчей на турнире Казахстан трижды победил и дважды проиграл, набрал девять баллов и занял третье место, в топ-дивизион же выходит только победитель.

