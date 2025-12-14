РУ
    23:22, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан сотворил сенсацию на молодежном чемпионате мира по хоккею

    Молодежная сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA в Словении, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Фото: Sports.kz

    Антон Васин против Австрии выставил следующий состав: Ряшин (Куат) — Зияш — Шипилин, Алибек — Божко — Симонов; Тусупбеков — Макаров, Саркенов Ал. — Черкасов — Корнеев; Бритиков — Имашев, Миндубаев — Умеренков — Двуреченский; Шевченко — Ибрагим, Кажибеков — Перкин.

    В первом периоде австрийцы забросили четырежды усилиями Давида Вашнига (4-я минута), Леона Коларика (8-я), Якоба Шнабля (9-я) и Джонатана Ошгана (16-я), после этого отметились Алишер Саркенов (18-я) и Корней Корнеев (20-я). Во второй части игры ничего не изменилось, а на старте третьей Семён Черкасов (42-я) сократил разрыв до минимума, Мстислав Шипилин (45-я) выровнял положение, а три очка казахстанцам принес Корнеев (59-я). 5:4 — яркая победа над фаворитом.

    Таким образом, по итогам пяти матчей на турнире Казахстан трижды победил и дважды проиграл, набрал девять баллов и занял третье место, в топ-дивизион же выходит только победитель.

    Ранее мы рассказывали, что экс-тренер сборной Чехии работает с казахстанскими молодыми биатлонистами. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Чемпионат мира
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
